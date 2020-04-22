29 şehirde hava kirliliği %32 azaldı

Hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye’de bulunan 29 büyükşehirde partikül madde (PM10) hava kirliliği yüzde 32 azaldı. En fazla hava kirliliği azalması Kahramanmaraş’ta yaşandı. Kahramanmaraş’ı sırasıyla Şanlıurfa, Hatay, Van, Erzurum ve Eskişehir takip etti. Hava kirliliğinin en az değiştiği şehirler ise İzmir, Muğla ve Tekirdağ oldu. 3 büyükşehirde hava kirliliği sadece yüzde 3 geriledi. İstanbul’da ise hava kirliliği 16 Mart tarihinden sonra yüzde 11 azaldı.