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  3. 29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürü Aktaş: "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayışında olan DEAŞ'a yönelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı."

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde eylem arayıs¸ında olan DEAS¸'a yo¨nelik 21 ildeki 26 operasyonda 100 kişi yakalandı." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlükte düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Aktaş, FETO¨, DEAS¸, PKK olmak üzere tu¨m tero¨r o¨rgu¨tlerine kars¸ı go¨sterilen mu¨cadelenin titizlik ve kararlılıkla su¨rdu¨ru¨lecegˆini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Aktas¸, "Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde olası eylem arayıs¸ında olan DEAS¸ tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yo¨nelik 21 ilde 26 operasyon gerc¸ekles¸tirildi ve toplam 100 s¸ahıs yakalanarak go¨zaltına alındı. Barıs¸ Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesapları u¨zerinden kara propaganda yapan 1297 hesap tespit edildi, 452 kişi go¨zaltına alındı ve 78 kis¸i tutuklandı." bilgisini verdi. 

Öte yandan, kamuda "çakarlı" araçlarla ilgili yeni uygulamanın 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini de anımsatan Aktaş, yeni düzenlemeyle yetkisiz ve amacı dıs¸ında "çakar" kullanımının o¨nu¨ne gec¸ileceğini ifade etti.

Uyus¸turucu ve go¨c¸men kac¸akc¸ılıgˆıyla mücadele ile asayis¸ suc¸larının o¨nlenmesine yönelik operasyonların başarıyla sürdürdüğünü de belirten Genel Müdür Aktaş, "Yol kontrol noktalarında tedbirler arttırılarak devam etmekte olup, uygulama noktalarında da personelimiz gerekli hassasiyeti go¨stermektedir." ifadelerini kullandı.

(AA)

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