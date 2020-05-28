28 Mayıs 2020 günlük burç yorumları : Merkür retrosu kapıda! 28 Mayıs bugün günlük burç yorumları nasıl?

28 Mayıs 2020 tarihli günlük burç yorumları sizler için derlendi! Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve 18 Haziran itibariyle de Retro evresine geçecek. Astroloji ile ilgilenenler, yaklaşmakta olan Merkür retrosunu şimdiden konuşmaya ve günlük burç yorumları gündeminde de sıkça anmaya başladılar bile. Retro döneminde alacağımız kararlar ve hareket planlarımız muhtemelen duygularımızın etkisi altında olacak. Zira Yengeç’te gerçekleşmesi bizlere az çok bu konuda bir fikir veriyor. Merakla beklenen 28 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları haberimizde…

28 MAYIS 2020 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Çevrenizdeki koşulların sınırlı olmasından yakınmanız yersiz. Gücünüzü ortaya koyacak konuşmalar yaparak, bulunduğunuz ortamlarda iyi bir motivasyon estireceksiniz. Çevresel koşullarınızı kendi çapınızda değiştirmek isteyebilir fakat engeller karşısında istemeden gerileyebilirsiniz. Bugün incelemeniz gereken pek çok konu olacaktır.

BOĞA BURCU GÜNLÜK YORUMU

Duygularınızda gözle görülen bir coşku mevcut. Herkes tarafından ilgiyle takip ediliyorsunuz. Sosyal yaşamınızı ön plana çıkarmaktan hoşlanıyor ve girişimciliğinizin desteklenmesini bekliyorsunuz. Bugün katılacağınız davetlerde ve bulunacağınız ortamlarda neşeli hareketlerinizle ilgi çekmeyi başaracaksınız.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK YORUMU

Maddesel konularda kafanız oldukça işlek ve hızlı çalışıyor. Güç nerdeyse siz oradasınız. Bugün finans konularına ilgi duymanıza rağmen, kendi sınırlarınızın ölçülerini iyi biliyor ve cesurca yaklaşımlarınız için atılımlarınızı daha sonraya bırakıyorsunuz. Sizi destekleyecek faktörleri detaylı bir şekilde incelemelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU

İş yaşantınızda kendinizi ispat edecek bir çalışmanın altına imza atacaksınız. Gücünüze güç katacak kişilerle çalışmaktan yanasınız. Kişisel egolarınızı yumuşatarak sunmayı başarıyorsunuz. Olumsuz bir kişi olarak anılmak tarzınız değil ve toplumsal değerleriniz koruyarak, adımlarını dikkatli atmayı yeğliyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK YORUMU

Başlangıç yapmayı planladığınız konularda titiz davranarak sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk duygusunu içinizde taşıyorsunuz. Seçimleriniz yaparken, başkalarının fikrini almaktan hoşlanmadığınız bir gerçek. Hatalarına sahip çıkmasınız da iyi bildiğiniz için, gerçekler sizi asla korkutmuyor.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Azimli ve girişken yapınızla bugün birçok işi başarılı bir tempoyla yürüteceksiniz. Gün içinde özel zevkler söz konusu olabilir ve sosyal ilişkilerinize para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Gerekli zamanlarda masraflarınızda kısıntı yapmak istemiyor ve bu tür harcamaların, size çok şey kazandıracağını biliyorsunuz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün gücünüzü ortaya koymaktan hoşlanmayacak ve duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Özellikle iş çevrenizde bazı yanlışlıklar söz konusu olabilir. Görüşlerinizi paylaşmak niyetinde değilsiniz. Sonuçların ortaya çıkmasını bekliyorsunuz. Dostlarınıza aracı kullanarak yardım edebileceğiniz bir gün...

AKREP BURCU GÜNLÜK YORUMU

Ayın etkisiyle güçlü taraflarınız ortaya çıkarıyor. Bugün duygularınızda öncülük yaparak istekleriniz kolay bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Olumsuzluk size göre değil. Yaşadığınız her olayı lehinize çevirme konusunda ustaca davranıyorsunuz. Partnerinizi mutlu edecek bir gün paylaşabilirsiniz. Anlamlı sözlerinizle onu etkileyeceksiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK YORUMU

Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çalışma temponuzu iki katına çıkarmak istiyorsunuz. Bugün kişisel çıkarlarınızı her şeyin üstünde tutabilir ve çevrenize karşı mesafeli davranabilirsiniz. Gizli duygularınızı ve arzularınızı gemlemek zorundasınız. Üstün olma duygusu için de, daha yoğun çalışarak çok şey başaracaksınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün arkadaşlıklarınızda güçlü bir paylaşım gözleniyor ve birlikte olduğunuz kişilerin farklı yetenekleri olmasına özen gösteriyorsunuz. Toplumda isim yapmış kişilere karşı sempatinizin yüksek olduğu bir gün. Seçtiğiniz kişilerin sizi katkılarının yerinde olmasına dikkat ediyor ve dengeleriniz yitirmek istemiyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK YORUMU

İlişkilerinizde sadakat ve dürüstlük kavramı çok önemli. Bugün ortak çalışmalar içinde bulunacağınız kişilerden çok şey bekliyor ve onları sıkı bir denetimden geçiriyorsunuz. Duygusal bağlarınızda güçlü bir kişilik arıyorsunuz. Partnerinizin size güvenli yaklaşımları ve vereceği desteğin önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK YORUMU

Bugün her zamankinden çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kalacaksınız. Disiplinli ve kurallı yaşamaktan sıkılmıyorsunuz ve bulunduğunuz ortamların seçkin özellikler taşımasına dikkat ediyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin duygularını anlamaya çalışmalı ve kendinizi onlardan farklı görmemelisiniz.