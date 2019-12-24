CHP eski milletvekili Sinan Aygün, imar değişikliği planı mahkeme kararıyla iptal edilen ‘TOGO Kuleleri’ inşaatının mühürlenmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile arasında başlayan rüşvet iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu: “MASAK incelemesinden geçtim. Yavaş, 79 inşaatı mühürleyecek mi? Yine bir okul pazarlığı var mı? ‘inşaat 20 bin m2’ diyor. Arsa 12 bin 82 m2, bana ait olanı 2 bin 721 m2. Sanayi arsasıydı, plan değişikliği yaptık ve kentsel altyapı etki değerlendirme raporu hazırladık. Birçok inşaatta bu rapor yoktur. Yavaş’a ‘Benden rüşvet istediler, irtikapa girer bu’ diye suç duyurusunda bulunuyorum. O da diyor ki ‘Sinan Aygün FETÖ’cü. Suç duyurusunda bulunuyorum. Arsanın yüzde 50’sine el koysunlar’ Arsanın hepsi benim değil ki.“

‘OKUL PAZARLIĞI YOK’

Koç kulesini bitirdiğinde okul yaptırmak için Ankara Valiliği’ne müracaat ettiğini belirten Aygün şöyle devam etti: “Sözleşmem 16 Mart 2017’de. Valinin imzası var. Okula başladım, ruhsatını aldım. Okul devam ederken mahkeme yapamazsınız’ dedi, inşaat kaldı. 25 milyonu okul için istedik diyorlar. Mansur Yavaş, okulun bedelini 25 milyon lira olarak nereden buldun. 5 milyon liralık işi bu paraya veriyorsa vay halimize... Görüşmelerle ilgili ses kaydı yok ama görüntüleri mahkeme sürecinde paylaşacağım.”

‘28 DAKİKADA NE DEĞİŞTİ?’

“Kendilerine ‘yıkım kararına itiraz edin, ruhsatımı veren sizsiniz, tazminat ödersiniz’ dedim. Büyükşehir’deki CHP grup odasında 8 meclis üyesi bana ‘Abi sen ne vereceksin?’ diye sordu. Burası dinleniyordur, böyle teklifle gelmeyin deyip, çıktım. Sürenin dolmasına 3 dakika kala 16.57’de İstinaf’a başvurdular. 17.25’te başvuruyu geri çektiler. 28 dakikada ne değişti, açıklasınlar.”

25 MİLYONUN ÜSTÜNÜ KAPATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili olarak, “Bu konuda hem parti hukuku bakımından hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır” diyerek partisinin 25 milyonluk rüşvet iddiasının üstünü kapattığını ima etti.

YAVAŞ’TAN AYGÜN’E SUÇ DUYURUSU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün hakkında ‘terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yavaş’ın dilekçesinde FETÖ’nün 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ’nün finansmanına yönelik birçok şirkete yönelik operasyon düzenlendiği, ancak Ankara’da bu yönde bir operasyon yapılmadığı belirtildi. Dilekçede, Ankara’da birçoğu ranta dayalı 4 bin 200 imar değişikliğinin yapıldığını, bunlardan birinin de Aygün’ün sahibi olduğu Togo Kuleleri olduğu anlatıldı. Buradaki imar değişikliğini yapan kişinin FETÖ firarisi Ömer Akgül olduğu belirtildi. Dilekçede Aygün’ün ortağı olduğu Alan Taahhüt İnşaat A.Ş.’ye ait parsel üzerinden terör örgütü FETÖ’ye finans sağlandığı iddia edilerek, Ömer Akgül ve kardeşi ile olan iş ilişkileri anlatıldı.

(DHA)