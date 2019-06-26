26 Haziran 2019 evde bakım maaşı yattı mı? bu maaşı alanlar tarafından oldukça yoğun olarak araştırılıyor.Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası oluyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı da sorgulanabiliyor. 26 Haziran 2019 evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.

Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere hasta bakım parası veriliyor. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı deniyor.