2.5 milyon liseli üniversite yolunda

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek. Adaylara bu aşamada 40 Türkçe, 40 Matematik, 5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 6 Biyoloji, 7 Fizik ve 7 Kimya sorusu yöneltilecek. Toplam 120 soru için adaylara 135 dakika süre tanınacak.

BELGE YOKSA, SINAV YOK

Yarın ise sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile yabancı dil sınavları uygulanacak. Saat 10.00’dan sonra adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Adayların sınava girebilmesi için ÖSYM’nin sistemi üzerinden alınan “Sınav Giriş Belgesi” ile nüfus cüzdanları veya süresi geçmemiş pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Söz konusu belgelerinde eksiklik olan adaylar sınava alınmayacak.

Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık

Ankara Valiliğinden, YKS’ye girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise toplu taşıma araçlarının bugün ve yarın öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacağı bildirildi. Bugün 805, yarın bin 019 ek sefer planlandı.