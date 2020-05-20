Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7957
  • 7,4381
  • 382.529
  • 102699
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi! İşte o kentler

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi! İşte o kentler

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi! İşte o kentler

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek başına koruyucu özelliği olmayan ancak sosyal mesafe kuralıyla virüsle mücadelede önemli bir tedbir olarak öne çıkan maske kullanımı, 25 ildeki hıfzıssıhha kurulu tarafından zorunlu hale getirildi.

"Kontrollü sosyal hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 10'u büyükşehir olmak üzere 25 kentin her yerinde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

- 25 ilde maske zorunluluğu

Büyükşehirler Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Denetimlerin arttırıldığı maske kullanımı konusunda uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesiliyor.


Virüsün gen haritası çıkarıldı! İşte Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı
25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi! İşte o kentler
İran'dan ABD'ye savaş çıkaracak sözler: Kesin ve kararlıyız
Şoke eden görüntü! Politikacı ve oğlu tüfekle infaz edildi
Maskeler için kritik 72 saat uyarısı! Sakın bunu yapmayın
Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Araç kundaklandı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Pilavı tekrar ısıtmak sizi zehirleyebilir!

A101'e yarın hangi aktüel ürünler geliyor? İşte A101 kataloğunun tamamı...