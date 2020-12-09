23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı

Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinası Hakan Barut Ankara'da yakalandı. Barut'un 55 adet suç kaydı olduğu, 47 adet suçtan arandığı ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6 bin 660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

İHA'da yer alan haberde Ankara’da geçtiğimiz gün Mamak Devriye Polis ekipleri, Çarşıiçi Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ana cadde ve güzergahlarda megafonla vatandaşları evlerine yönlendirdiği esnada durumundan şüphelenerek durdurduğu bir kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

İsminin Hakan Barut (23) olduğu anlaşılan şüphelinin farklı şehirlerde işlediği 55 adet suçtan kaydının, 47 adet aranması ve 6 yıl 8 gün kesilmiş hapis cezası ile 6 bin 660 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Barut, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.