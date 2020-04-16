23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? EGM açıkladı!

Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı şeklinde iddialarda bulunulması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmi açıklama yapıldı. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve hangi illerde uygulanacak?



23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde yapılan paylaşımlar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

“Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sokağa çıkma yasağının hafta sonu uygulanacağını işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık.17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum” ifadelerinde bulunmuştu. Sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak'a gelmesi bekleniyor.