23 Nisan şarkıları ve sözleri: En anlamlı, en güzel 23 Nisan şarkısı burada!
23 Nisan şarkıları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Bu özel ve anlamlı günde çeşitli kutlamalar ve etkinlikler düzenleniyor. En anlamlı, en güzel 23 Nisan şarkısına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
23 Nisan şarkıları ve sözleri merak konusu oldu. En anlamlı, en güzel 23 Nisan şarkısı hakkında araştırmalar hız kazandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına hediye edilen 23 Nisan her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor.
23 NİSAN ŞARKILARI VE SÖZLERİ
SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN ŞARKISI
Sanki her tarafta var bir düğün.
Çünkü, en şerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu,
Sonra hemen padişah kovuldu.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk’ten bir armağan,
Yoksa, tutsak olurduk sen inan.
Bugün yirmi üç Nisan,
Hep neşeyle doluyor insan.
23 NİSAN MARŞI
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun.
23 NİSAN GELDİ NEŞELİYİZ ÇOCUKLAR ŞARKISI SÖZLERİ
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
23 Nisan geldi neşeliyiz çocuklar
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Atamızdan armağan işte bize bu bayram
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Şarkılar söyleyelim gülelim eğlenelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Atamızın izinde beraber yürüyelim
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay Lay
Lay liri Lay Liri Lay Liri Lay… Lay Liri Lay Liri Lay
23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır.