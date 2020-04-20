23 Nisan resmi tatili kaç gün 2020? 23 Nisan hafta sonu ile birleşecek mi?
23 Nisan resmi tatili kaç gün 2020? sorusunun yanıtı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşması ile binlerce kamu memuru resmi tatil araştırmaları yapmaya başladı. Çalışmaya devam eden memurlar, 23 Nisan'da izin yapıp yapmayacağını, hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor. 2020 resmi tatil tarihleri haberimizde yer alıyor..
2020 resmi tatil tarihleri merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürüyor. Çalışmaya devam eden memurlar, 23 Nisan'da izin yapıp yapmayacağını, hafta sonu uygulaması olan sokağa çıkma yasağı ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. 23 Nisan resmi tatili ile ilgili güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor.
23 NİSAN RESMİ TATİLİ KAÇ GÜN?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor. Kamu çalışanları 23 Nisan'da mesaiye bir gün araya veriyor.
Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 24 Nisan Ramazan ayının ilk gününün hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 23 Nisan resmi tatili ile ilgili resmi güncel açıklamalar gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
23 Mayıs Ramazan Bayramı
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Temmuz Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
16 Kasım Birinci Ara Tatil