23 Nisan resmi tatili kaç gün 2020? 23 Nisan hafta sonu ile birleşecek mi?

2020 resmi tatil tarihleri merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürüyor. Çalışmaya devam eden memurlar, 23 Nisan'da izin yapıp yapmayacağını, hafta sonu uygulaması olan sokağa çıkma yasağı ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. 23 Nisan resmi tatili ile ilgili güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor.

23 NİSAN RESMİ TATİLİ KAÇ GÜN?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor. Kamu çalışanları 23 Nisan'da mesaiye bir gün araya veriyor.

Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 24 Nisan Ramazan ayının ilk gününün hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birleşmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. 23 Nisan resmi tatili ile ilgili resmi güncel açıklamalar gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

23 Mayıs Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Temmuz Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

16 Kasım Birinci Ara Tatil