23 Nisan en anlamlı mesajlar! En güzel kısa, uzun 23 Nisan mesajları!

23 Nisan resimli kutlama mesajları araştırılan konuların arasında yer alıyor. Bu özel günü kutlamak isteyen milyonlarca kişi 23 Nisan mesajlarına büyük ilgi gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullarda birçok 23 Nisan etkinliği yapılacak. Çocuklara armağan edilen bu günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak isteyen kişiler ise 23 Nisan mesajları yayınlıyorlar. En güzel 23 Nisan kutlama mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI

"23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Cumhuriyet tarihimiz, bu gücün daha da yaygınlaştığı, yapıcı hamlelerle devletin ve milletin yücelmesine hizmet ettiği bir sürece işaret etmektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

”Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…”

"Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

”Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

Cumhuriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz ÇOCUKLARIMIZA 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

Mutlu ve güçlü Türkiye ülküsünü kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak devreden çocuklarımızın 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengârenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.

”Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”

”23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.”