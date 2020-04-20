23 Nisan Atv video gönderme nasıl yapılır? 23 Nisan videosu nasıl çekilmeli? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamnında 23 Nisan bu yıl evlerimizden kutlanacak. Sen de 23 Nisan kutlamasında atv ekranlarında olmak istiyorsan yapman gereken çok kolay. İşte tüm merak edilenler..

23 NİSAN ATV VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?



En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetini giyin. Eline Türk bayrağını al. 23 Nisan mesajını, şiirini, dansını videoya al ya da çizip, boyadığın bir resmin ile fotoğrafını çek, www.atv.com.tr adresinde yer alan form ile birlikte, 22 Nisan 2020 tarihine kadar bize gönder. Bizler de atv ekranında mesajını tüm Dünya'ya iletelim!

23 NİSAN VİDEOSU NASIL ÇEKİLMELİ?



*Göndereceğiniz videolu mesajlarda görüntü yatay olacak şekilde çekilmeli.

*Videolarda ışığın arkadan değil yüze gelecek şekilde önde olmasına dikkat edilmeli.

*23 Nisan kutlamasına katılacak çocuklarımızın "4-12 yaş arası" olması gerekmektedir.

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