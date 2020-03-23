23 Mart Pazartesi televizyonda neler var? Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı! Bugün TV'de ne var?

23 Mart Pazartesi TV yayın akışları belli oldu. Coronavirüs sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlar akşam TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. Bazı diziler yeni bölüm yayınlamayacak. Yeni bölüm yayınlayacak olan diziler ve TV yayın akışı detayları haberimizde…

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.00 Yasak Elma ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’

02.05 Yeşil Deniz

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber

20.00 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)

00.15 Afili Aşk ‘Dizi’ (TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Enes Batur Gerçek Kahraman ‘Tv Sinema’

00.15 Çukur ‘Dizi’ (TKR)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (TKR)

00.15 Babil ‘Dizi’ (Tekrar)

TV 8 YAYIN AKIŞI

20.00 Survivor/2020 (Yeni Bölüm)

00.15 Doya Doya Moda

03.15 Seda Sayan ile Yemekteyiz