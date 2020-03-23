23 Mart Pazartesi televizyonda neler var? Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı! Bugün TV'de ne var?
23 Mart Pazartesi televizyonda neler var? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Korona virüs salgını nedeniyle birçok dizi yeni bölüm yayınlamama kararı aldı. Vaktinin büyük çoğunluğunu evde geçiren vatandaşlar bugün diziler yayınlanacak mı diye merak ediyor. Evde dizi veya film keyfi yapmak isteyenler internette araştırma yapıyor. Bugün TV'de ne var? Yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
23 Mart Pazartesi TV yayın akışları belli oldu. Coronavirüs sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlar akşam TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. Bazı diziler yeni bölüm yayınlamayacak. Yeni bölüm yayınlayacak olan diziler ve TV yayın akışı detayları haberimizde…
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.00 Yasak Elma ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Ya İstiklal Ya Ölüm ‘Dizi’
02.05 Yeşil Deniz
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Buket Aydın’la Kanal D Haber
20.00 Zalim İstanbul ‘Dizi’ (Yeni Bölüm)
00.15 Afili Aşk ‘Dizi’ (TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Enes Batur Gerçek Kahraman ‘Tv Sinema’
00.15 Çukur ‘Dizi’ (TKR)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı ‘Dizi’ (TKR)
00.15 Babil ‘Dizi’ (Tekrar)
TV 8 YAYIN AKIŞI
20.00 Survivor/2020 (Yeni Bölüm)
00.15 Doya Doya Moda
03.15 Seda Sayan ile Yemekteyiz