23 Haziran İstanbul seçiminde kim önde? İstanbul son dakika seçim sonuçları

23 Haziran İstanbul seçiminde kim önde? internette hızla aranmaya başladı.Bugün yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylar kullanıldı ve sayımlar başladı. Sabah saat 08:00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17:00'de sona erdi. Tekrarlanan seçimde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştılar.Oylarını kullanan vatandaşlar İstanbul son dakika oy oranları ve 23 Haziran İstanbul seçiminde kim önde? merak ediyorlar. Konuyla işgili detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz..

23 Haziran İstanbul seçiminde kimin önde olduğu henüz netlik kazanmadı. Açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM OYUNU KULLANDI

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, oyunu Tuzla'da Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu'nda "1049" numaralı sandıkta kullandı.

Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Teşekkür ediyorum oyumuzu kullandık vatandaşlık görevimizi yaptık inşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek beş yıl için İstanbul'u kim yönetecek İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbulluların vereceği kararın başımız gözümüz üstünde yeri var. 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk projelerimizi, vaatlerimizi anlattık. Bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenlerimizin. Onlar kararını bugün vermiş olacak. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat rabbim İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu etsin. Kampanya esnasında belki kırgınlıklar olabilir rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan da kırgınlıklar olabilir. Bugün kırgınlıkları bırakmak ve geleceğe odaklanmak zamanı. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun. Kampanyada görev alan, gönüllü katılan Anadolu'dan gelen vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ak Parti İstanbul başkanlığında seçimi takip edeceğiz"