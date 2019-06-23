23 Haziran Bağcılar Beyoğlu seçim sonuçları: Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Bağcılar Beyoğlu son dakika seçim sonuçları hem bu ilçelerde yaşayanlar hem de tüm İstanbullular tarafından merak edilmeye başladı. 10 milyon 560 bin seçmen sandıkta kendi iradesiyle oyunu kullanacak ve İstanbul'a hizmet edecek yeni belediye başkanı belli olacak. Oy kullanacak olan vatandaşların kabine girmeden cep telefonunu sandık kuruluna bırakması gerekiyor. Daha sonra kimlikle seçmen kağıdında ismini bulup oy pusulasıyla kabine gidip oyunu vermesi gerekiyor. Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar verilecek olan hapis cezası da seçmenlere hatırlatılıyor. Peki Bağcılar Beyoğlu son dakika seçim sonuçları açıklandı mı?, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nedir? diye merak ediyorsanız işte yanıtları..

BAĞCILAR BEYOĞLU SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Bağcılar Beyoğlu seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Bağcılar Beyoğlu 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

Binali Yıldırım oy oranı henüz açıklanmadı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz Binali Yıldırım oy oranı güncellenecektir.

BAĞCILAR SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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23 HAZİRAN'DA OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?

Oy kullanma; her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biri oluyor. Bir bireyin; seçme hakkını kullanması zorunlu olup bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye giriyor. 23 Haziran seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz netleşmedi. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri belli değil.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE KADAR CEZA VERİLDİ?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir.