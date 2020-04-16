22 Nisan tatil mi? 22 Nisan 2020 Çarşamba yarım gün mü? gibi soruların yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. 23 Nisan'ın yaklaşması ile birlikte kamu memurları resmi tatil araştırmaları yapmaya başladılar. 2020 resmi tatil tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22 NİSAN TATİL Mİ?



22 Nisan resmi tatil değildir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor. Kamu çalışanları 23 Nisan'da mesaiye bir gün araya veriyor.

2020 RESMİ TATİL TARİHLERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

23 Mayıs Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Temmuz Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

16 Kasım Birinci Ara Tatil