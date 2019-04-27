210 muvazzafa ankesör darbesi

Hilal YILDIRIM

FETÖ’nün TSK içerisine sızdırdığı örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ankesörlü telefon operasyonları kapsamında tamamı muvazzaf 210 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

112'Sİ KARA KUVVETLERİ'NDEN

Askerlerin 112’si Kara Kuvvetleri, 29’u Hava Kuvvetleri, 50’si Deniz Kuvvetleri, 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 5’i Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup olduğu öğrenildi.

2 YILDA 1045 TUTUKLAMA

Askerlerin 5’i albay, 7’si yarbay, 14’ü binbaşı, 33’ü yüzbaşı, 47’si üsteğmen, 2’si teğmen, 102’si astsubay. Şüphelilerden İstanbul’da 55’i, il dışında ise 60’ı gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 29 Kasım 2017’de başladı. Operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarından şu ana kadar 1045 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ halen büyük tehlike

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, örgütün TSK içine sızmış ve halen deşifre olmayan mensuplarının, darbe girişimine katılanlara oranla sayıca daha fazla olduğu belirtildi. Savcılık, FETÖ'nün anayasal düzene halen en büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Mahremlere 32 ilde baskın

Konya’da FETÖ’nün “mahrem yapılanmasına” yönelik şüphelilerin verdiği ifadelerle, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 30’unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

211 kişiyi deşifre eden itirafçının cezası 1 yıla indi

İzmir’de KHK ile kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinin genel sekreterliğini yapan H.C, geçen yıl FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. FETÖ'cülerin baskılarına rağmen itirafçı olmaya karar veren sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi. FETÖ ile iltisaklı 211 kişiyi tek tek teşhis edip mahkemeye önemli bilgiler veren örgüt üyesinin cezası 9 yıldan, en alt sınıra çekilerek 1 yıl 10 ay 15 güne indirildi.