08 Aralık 2020 Salı 11:47 | Son Güncelleme:
21 kişi hayatını kaybetmişti... Kartal'da çöken binaya ilişkin davada yeni gelişme
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 31 belediye görevlisi hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, binanın yapı ruhsatının alındığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar olan dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan 31 kişi hakkında, on beşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.