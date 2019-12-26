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  3. 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında İstihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

AA


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