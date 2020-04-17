2020 buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? Buzağı desteklemesi ne kadar?

2020 buzağı desteklemesi ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediyor. Buzağı desteklemeleri ile ilgili son gelişmeler, ödeme yapılacak kişiler tarafından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli buzağı desteklemesi için ödemelerin bugün yapılacağını duyurmuştu. 2020 buzağı desteklemesi detayları haberimizde…

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2020 BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı desteklemesi ödemelerinin bugün (17 Nisan) hesaplara yatacağını bildirdi. 2018 2. dönem buzağı desteklemelerinde parası hesabına yatmayan vatandaşların il veya ilçe tarım müdürlüklerine gitmesi gerekiyor. 2019 buzağı destek ödemelerinin ise sırayla hesaplara yatırılması bekleniyor.

BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE KADAR?

4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

BUZAĞI DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Buzağı desteklemesinden faydalanabilmek için;

Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,

Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,

İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah'a kayıt edilmiş,

Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,

Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.