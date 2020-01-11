2019'da uyuşturucuya geçit verilmedi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdülüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu madde satışına ağır darbe vuruldu. 2019 yılında ülke genelinde toplam 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlarda 219 bin 970 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltına alınanların 25 bin 931’i tutuklandı.

Bu operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı da kurutulmuş oldu.

OPERASYONLAR ARTIRILDI, TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen 148 bin 828 uyuşturucu operasyonunda 219 bin 970 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 25 bin 931’i tutuklandı. Geçen yıl bir önceki yıla göre operasyon sayısı yüzde 3, gözaltına alınan sayısı yüzde 7, tutuklanan sayısı yüzde 11 arttı.

Geçen yıl ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 64 ton 337 kg esrar, 26 ton 237 kg skank, 20 ton 166 kg eroin, 1 ton 638 kg kokain, 710 kg bonzai, 1 ton 42 kg metamfetamin, 1 ton 281 kg afyon sakızı, 11 milyon 81 bin 667adet captagon, 8 milyon 694 bin 405 adet ecstasy, 2 milyon 67 bin 259 adet sentetik ecza, 42 milyon 276 bin 694 adet kök kenevir ele geçirildi.

Geçen yıl ele geçirilen malzemelerde; kök kenevir yüzde 316, skank yüzde 142, eroin yüzde 9, kokain yüzde 9, metamfetamin yüzde 85, afyon sakızı yüzde 81, sentetik ecza yüzde 5 arttı.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMEDİ

2019 yılında toplam ele geçirilen skank, eroin, kokain, metamfetamin, sentetik ecza ile Türkiye tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen bazı uyuşturucu madde yakalamalarıyla da tarihi rekorlar kırıldı.

(TRT Haber)