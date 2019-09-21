2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir? Güven Bana sorusu
2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 21 Eylül Cumartesi akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor. 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?
2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. 2019, Türkiye'de ne yılı ilan edilmiştir?
A: Hitit Yılı
B: Troya Yılı
C: Yunus Emre Yılı
D: Göbeklitepe Yılı
Doğru cevap: Göbeklitepe Yılı