2019 Ramazan iftar saatleri: Ramazan ne zaman başlıyor?

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı için sayılı günler kaldı. 2019 Ramazan iftar saatleri herkes tarafından merak ediliyor. Müslümanlar sayılı günlerin kaldığı şu günlerde Ramazan ne zaman başlıyor? sorusunun yaınıtı da araştırıyorlar. Büyük bir heyecan ve coşku ile karşılanacak olan Ramazan ayının fazileti oldukça önemlidir. Ramazan ayı için müslümanlar hazırlıklarını yapmaya başladılar. Müslamanların oruç tutacağı bu ayda birçok ibadette yerine getirilecek. Ramazan iftar saatleri, Ramazan ayının önemi gibi merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

2019 RAMAZAN İFTAR SAATLERİ:

İSTANBUL

Ramazan ayı için heyecan sürüyor. İlk orucun saat kaçta açılacağının en çok araştırıldığı il İstanbul oldu. Diyanet'in verilerine göre ilk oruç saat 20.14'te okunacak akşam ezanı ile açılacak.

ANKARA

6 Mayıs'ta ilk iftarı yapacak olan Ankaralılar Diyanet'in bilgilerine odaklanmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgisine göre; Ankara'da ilk iftar 19.56'da yapılacak.

İZMİR

2019 Ramazan iftar saatlerinin araştırıldığı bir başka büyükşehir İzmir oldu. Diyanet'in verilerine göre; İzmir'de ilk iftar 20.16'da yapılacak.

BURSA

Bursa'da da ilk iftar için heyecanlı bir bekleyiş var. Bursa'da iftar 20.12'de yapılacak.

ANTALYA

Akdeniz'in incisi Antalya'da ilk iftar 19.58'de yapılacak.

TRABZON

Trabzon'da Ramazan ayının ilk iftarı 19.31'de yapılacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başlangıç: 6 Mayıs, Pazartesi

Bitiş: 3 Haziran, Pazartesi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü bitecek.

RAMAZAN AYI’NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tutukları oruşların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah’ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:” Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah’a kavuştuğu zamandır.” İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:’ Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.’ Sonra der ki: ‘ Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.’ Bu davetten yer ağarana kadar devam eder.”

Ramazan’da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü’minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.

Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

Peygam efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; “ Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin.” buyurmuştur.