2019 milli silahta atılım yılı oldu

Bu yıl 14. kez kapılarını açan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda yerli ve milli silahlar görücüye çıktı.

Atak-2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez IDEF’19’da vitrine çıktı.

Şahi 209’un bir üst versiyonu olan Şahi 209 Blok 2, saha testlerine başladı ve ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Milli gemi savar füzemiz Atmaca, Roketsan standında sergilendi. Atmaca 250+ kilometre menzile sahip.

Akıncı TİHA’nın ilk uçuşu gerçekleştirdi. Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte Türkiye bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.