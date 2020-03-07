"2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini eşiyle birlikte kazanan yönetmen kimdir?" sorusu ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini eşiyle birlikte kazanan yönetmen kimdir?



A: Peter Jackson

B: Christopher Nolan

C: Oliver Stone

D: James Cameron

Doğru cevap: A Peter Jackson