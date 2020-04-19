20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. 3 Nisan'da Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması geçici olarak yasaklanmıştı. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Merakla takip edilen konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi kaynaklardan konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Aksine; İçişleri Bakanlığının korona virüsü önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitişinin ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak.

Yani 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor. İstisnalar arasında yer alan 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri ise yasaktan muaf tutulacak.

20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek. Bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor gibi belgeleri yanında bulundurması ise zorunlu olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Korona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra şimdi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere ise, Türk Ceza Kanunu’nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre “Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca işlem başlatılacak.

3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkması geçici olarak yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen ek genelgeye göre ise kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler ve tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gençler, durumlarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacaklar.