20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası nedir? işte son durum gelişmesi..

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Koronavirüs sebebiyle hem 20 yaş altına hem de 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 65 yaş üstü bireylerin ise hafta sonu sokağa çıkma iznine tabi tutulması kararlaştırıldı. 20 yaş altının sokağa çıkma yasağını ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Son alınan karara göre 65 yaş üstü vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkabilecek. 20 yaş altı kişiler için ise henüz bir değişiklik söz konusu değil. Mevcut durumda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak bu kapsamda olup da sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak vatandaşlar ile ilgili ek bir genelge de yayınlandı;

"Buna göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

Bu istisnalar, 1 Ocak 2002'den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak."

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.