20 yaş altı çalışma izin belgesi nedir? Çalışma izin belgesi nereden, nasıl alınır? İşte şartları…

20 yaş altı çalışma izin belgesi nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması kararı üzerine ek bir genelge yayınlanmıştı. Yayınlanan ek genelgede 20 yaş altı çalışan gençler ile ilgili kararlar yer alıyor. Çalışma izin belgesi nereden, nasıl alınır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Çalışma izin belgesi şartları haberimizde…

E DEVLET GİRİŞ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgeye göre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Muafiyetlerini kanıtlamak için ise çalışma izin belgesine ihtiyaç duyulacak.

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan 18-20 yaş arası gençler ve mevsimlik işçiler istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak olan çalışma izin belgesini yanlarında bulundurmak durumunda olacaklar.

20 YAŞ ALTI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Çalışma belgesi, 4857 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Bu kanunun 28. maddesinde çalışma belgesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

4857 sayılı iş kanununun 28. maddesine göre;

”İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir.

Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.

Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.”

şeklinde hüküm yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm gereğince, çalışma belgesi işveren tarafından verilmektedir. Buna göre, iş yerinde çalıştığınıza dair çalışma belgesini işten ayrıldığınız işvereninizden talep etmelisiniz veya e-devlet sistemi üzerinden ‘Sosyal Güvenlik Çalışma İzin Belgesi’ talebi oluşturabilirsiniz.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ŞARTLARI

Çalışma izin belgesi şartları ve 18- 20 yaş arasındaki kişiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, 81 il valiliğine gönderilen genelgede şu şekilde belirtildi;

-Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

-Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

-Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

-Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.