"1992'de Semra Özal biriktirdiği kuponları Çankaya Köşkü'nden postalayarak hangisini kazanmıştır?" sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



1992'DE SEMRA ÖZAL BİRİKTİRDİĞİ KUPONLARI ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDEN POSTALAYARAK HANGİSİNİ KAZANMIŞTIR?



A: Ansiklopedi



B: Televizyon

C: Bisiklet

D: Müzik seti

Doğru cevap: B Televizyon