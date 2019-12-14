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  3. 19 yaşındaki oğlunu öldürdü! Bolu'da alkollü baba vahşeti

19 yaşındaki oğlunu öldürdü! Bolu'da alkollü baba vahşeti

19 yaşındaki oğlunu öldürdü! Bolu'da alkollü baba vahşeti

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası tarafından av tüfeği ile vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yamanlar köyünde Ömer Ç. (48) ile oğlu Rıza Ç. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç, av tüfeği ile oğluna ateş etti. Rıza Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay esnasında alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(AA)


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