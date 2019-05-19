19 Mayıs 1919'da başlatılan özgürlük mücadelesi 100 yaşında!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, tam 100 yıl önce, bölünmüş, parçalanmış ve yok edilmeye mahkum edilmiş Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi ateşini yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihi bir asrı devirdi. İstiklal mücadelesinin ilk adımı olan ve 19 Mayıs ile bütünleşen Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusu ise kendisini yurt genelinde hissettirmeye başladı. 19 Mayıs 100. yılında yurdun her köşesi al bayraklarla donandı.

KUTLAMALARIN MERKEZİ SAMSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle devlet erkanının bir araya geleceği Samsun'da da, yüz yıl anması için hazırlıklar tamamlandı. Ülkenin her yanından binlerce genç, 19 Mayıs'ta Samsun'da olmak için yola çıktı. İşte bugünü kapsayacak 100 yıl kutlamalarından kesitler...

TÜRK YILDIZLARINDAN GÖSTERİ

19 Mayıs 1919'un, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında gösteri yapmak için kente gelen Türk Yıldızları, Samsun Çarşamba Havaalanı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Ekibin en küçük ziyaretçileri ise Atakum Belediyesi Özdemir Anaokulu öğrencileri oldu.

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN KONSER

Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde ve Samsun Valiliği'nin girişimiyle düzenlenen kutlama etkinliklerinin başladığı dün birçok konser verildi. 1919 metrelik Türk bayrağıyla geniş katılımlı bir Gençlik Yürüyüşü düzenlendi. Samsun'da bu coşkuyu yaşamak isteyenler Halk Oyunları Festivali Galası'nı, kahramanlık türküleri ve Haluk Levent konserlerini doyasıya izleme imkanı buldu. Bugün Fettah Can, Samsunlulara bir konser verecek.



DRAGON BOT YARIŞI VE MARATON

Kutlamalar kapsamında Dragon Bot Yarışları Eleme ve Finalleri'nin yanı sıra bugün de Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Yarı Maratonu Finali yapılacak.



DEVLET ERKANI SAMSUN'DA OLACAK

Bu sabah Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Karşılama ve Bayrak Çıkışı Töreni gerçekleştirilecek. Yine önceki gün İstanbul'dan yola çıkan ve yüzlerce üniversite öğrencisinin içinde bulunduğu Piri Reis gemisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Samsun Limanı'nda karşılanacak. Dün başlayan törenler, bugün devlet erkanının katılımıyla zirveye ulaşacak.