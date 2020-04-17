18 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK'a neler geliyor?

18 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonu satışa sunulacak olan kampanyalı ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. 18-21 Nisan tarihleri arasında satışta olacak ŞOK aktüel ürünlerinde; şık Tasarımı ile Ahşap Sunum Tepsisi 19,95 TL; Renkli Çelik Çırpıcı 7,99 TL; Mutfaklarınız da en büyük yardımcınız olacak paslanmaz çelik bıçaklara sahip farklı renklerde Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL olacak. Detaylar haberimizde…