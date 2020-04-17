18 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK'a neler geliyor?
Bu hafta ŞOK'a neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 18 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta sonu kızartma teli hediyeli Emaye Kızartma Tavası 29,95 TL; Sadece Şokta etiketi ile Kumsal 16 cm Sahan Tava Çeşitleri 19,95 TL; Kaymaz Taban ve Pratik Kapaklı Mikser Kabı 12,95 TL; Kek Fanusu 9,99 TL; Paşabahçe Karaman Saklama Kabı 3'lü set 6,99 TL; Tabak-Tava Rafı 14,95 TL' den satışa sunulacak. 18 Nisan ŞOK aktüel kataloğu ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
18 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hafta sonu satışa sunulacak olan kampanyalı ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. 18-21 Nisan tarihleri arasında satışta olacak ŞOK aktüel ürünlerinde; şık Tasarımı ile Ahşap Sunum Tepsisi 19,95 TL; Renkli Çelik Çırpıcı 7,99 TL; Mutfaklarınız da en büyük yardımcınız olacak paslanmaz çelik bıçaklara sahip farklı renklerde Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL olacak. Detaylar haberimizde…