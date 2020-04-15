17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM’e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. BİM aktüel kataloğunda bu Cuma Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 999 TL; Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 169 TL; Yaldızlı Şerbet Seti 69,90 TL; Rakle Yaldızlı Meşrubat Bardağı 6’lı Set 49,90 TL; Yaldızlı 12 Parça Çay Seti ise 59,90 TL’den satışa sunulacak. BİM aktüel ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.