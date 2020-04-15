17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel kataloğunda yine birbirinden uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM 17 Nisan aktüel kataloğuna göre Sony Bravia KDL 50WF665 50¨ Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon 2999 TL; Samsung 2 yıl Türkiye garantili Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2599 TL; Smart Drone Corby Zoom Pro CX007 189 TL. HP HDMI Kablo 22,90 TL. Philips Alüminyum Kasa 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 75 TL olacak. Detaylar haberimizde…
BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM’e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. BİM aktüel kataloğunda bu Cuma Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı 999 TL; Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 169 TL; Yaldızlı Şerbet Seti 69,90 TL; Rakle Yaldızlı Meşrubat Bardağı 6’lı Set 49,90 TL; Yaldızlı 12 Parça Çay Seti ise 59,90 TL’den satışa sunulacak. BİM aktüel ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.