151 çocuğu bataktan çıkardılar

DEVRİM TOSUNOĞLU

Kimi aile baskısından kimi çocuk yurtlarından kaçarak kimi de arkadaş özentisiyle İstanbul’un karanlık sokaklarına karıştı. İstanbul’un gece hayatında yaşı küçük çocukların suça sürüklendiği, kötü alışkanlıklar edindiği ve alkollü mekânlarda bulunduğu yönünde şikâyetler üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, çocukların kurtarılması için özel bir ekip kurulması talimatı verdi. İstanbul Çocuk Şube bünyesinde 2 ay önce ‘Çocuk Koruma Timi’ kuruldu. Tim kayıp, suça karışmış ve aranan çocuklar üzerinde yoğunlaşarak çalışmalarına başladı. İstanbul’un 39 ilçesinde internet kafe ve alkollü mekânlar mercek altına alındı.

MEKÂNLAR TEK TEK ARANDI

Çocuk Koruma Timleri ile birlikte yaşı küçük çocukların bulunmasına AKŞAM da eşlik etti. Beyoğlu’nda mekânlarda bulunan kişilerin GBT’si alınırken yaşı küçük üç çocuk ailelerine teslim edilmek üzere Çocuk Şube’ye götürüldü. İki ayda 1272 mekân denetlendi. 912 internet kafe ve 14 içkili mekâna işlem yapıldı. 151 çocuk kurtarılarak aile ve yurtlara teslim edildi. Denetimlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 24 kişi hakkında işlem yapıldı.

17 YAŞINDA ÇOCUK GECE KULÜBÜNDE ÇALIŞTIRILIYOR

Timler alkollü bir mekâna ani baskın düzenledi. Uygulamada H.Ş. adlı kızın kimliğine bakan polisler sahte olduğunu anladı. Kimlikte H.Ş. olan ve yaşı 21 görülen kişinin 17 yaşındaki F.K. olduğu tespit edildi. F.K.’nın Kemerburgaz Çocuk Destek Merkezi’nden kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. İşyeri sahibi ile 5 kişi gözaltına alındı. F .K psikologlar eşliğinde verdiği ifadesinde yurttan kaçtıktan sonra tanıştığı kişilerin sahte kimlik çıkardığını ‘konsomatris’ olarak çalıştırdıklarını söyledi. F.K. gece kulübü sahibinin kendisini uyuşturucuya alıştırdığını, istismarda bulunduğunu anlattı.

SİVİL POLİSLER PAVYONDA BULDU

Ataşehir’deki gece kulübünde bir kız çocuğunun ‘konsomatris’ yapıldığı bilgisi üzerine adrese giden sivil polisler, eşkâle uyan bir kız çocuğunu tespit etti. 17 yaşındaki M.K. olduğu anlaşılan çocuğu çalıştıran işyeri sahibi gözaltına alındı. M.K. hakkında 7 kez kayıp müracaatı yapıldığı ortaya çıktı.