15 yaşındaki kızım kaçırıldı dedi! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Asır'ın haberine göre, Balıkesir polisi geçtiğimiz hafta nefes kesen bir operasyona imza atarak, ailesi tarafından kaçırıldığı ileri sürülen 15 yaşındaki H.A'yı Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde buldu. Ancak yapılan araştırma sonrası, küçük kızın 17 yaşındaki H.G. ile evlendirilmek istendiği ve Manisa'ya da büyük annesi F.Ç. tarafından getirildiği öğrenildi. Balıkesir Çocuk Polisi tarafından alınan küçük kız, ailesinin yanına dönmek istemediği için mahkeme kararı ile yuvaya teslim edildi. Yapılan istihbari çalışma sonrası küçük kızın ailesi tarafından başlık parası ile satıldığı, aileler arasında maddi anlaşmazlık çıkınca kaçırıldığı iddialarının da olduğu ileri sürüldü.

DAMAT DA 17 YAŞINDA

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran baba S.A. kızı H.A'nın kaçırıldığını iddia etti. Genç kızın aynı dönemde ortadan kaybolan ve suça sürüklenen çocuk olarak kayıtlara geçen 17 yaşındaki H.G. ile birlikte Manisa'da M.T'nin evinde olduğunu tespit edildi. Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı'nın ve mahkemenin arama BABA

ŞOK GEÇİRDİ

Polisleri görünce sevinen ve Çocuk Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen H.A, Çocuk Savcılığı'nda verdiği ifadesi sonrası ailesinin yanına dönmek istemediğini ve yuvaya gitmek istediğini belirtti. Baba S.A, kızının eve dönmeyi istememesi karşısında şok geçirdi. Küçük kız, iradesi doğrultusunda mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir yurda teslim edildi.