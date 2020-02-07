Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,006
  • 6,5794
  • 302.652
  • 121015
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 15 Temmuz'un kilit isimlerinden Akın Öztürk'ün en yakınındaki kişi yakalandı

15 Temmuz'un kilit isimlerinden Akın Öztürk'ün en yakınındaki kişi yakalandı

15 Temmuz'un kilit isimlerinden Akın Öztürk'ün en yakınındaki kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Mehmet Serdar Ö. 4 Şubat'ta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Serdar Ö'nün yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

(AA)


Demet'te görüntü var, ses yok!
MasterChef'in şampiyonu Cemre'nin yeni işi belli oldu!
'Bilmediğiniz çok şey var'
Mucize Doktor dizisine sürpriz oyuncu
Yemin'in Reyhan'ı sosyal medyanın gündeminde!
<p>Eski Denizli Caddesinde, Beycan Özpınar´ın (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Nurullah Beli

Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Doğaya 2001 ekmek bırakıp dua ettiler

Türkiye'de en çok kazandıran 46 meslek