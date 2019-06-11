11 Haziran 2019 Salı 11:34 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:36
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin dur ihtarına uymayan araç ateş açılarak durduruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu. Sürücü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.
Olay sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Yardımcı ekiplerin gelmesiyle sürücü gözaltına alındı. Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekici tarafında kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
(DHA)