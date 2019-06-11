  • $5,788
  • 6,5545
  • 246.139
  • 94.138
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel Haberleri
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin dur ihtarına uymayan araç ateş açılarak durduruldu
11 Haziran 2019 Salı 11:34 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 11:36

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin dur ihtarına uymayan araç ateş açılarak durduruldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polisin dur ihtarına uymayan araç ateş açılarak durduruldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu. Sürücü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Olay sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri  şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yardımcı ekiplerin gelmesiyle sürücü gözaltına alındı. Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekici tarafında kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)

Rus Su-27 Jetinden İki Ülkenin Savaş Uçağına Müdahale!

İran’ın Yeni Hava Savunma Füze Sistemi Görücüye Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.