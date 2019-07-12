15 Temmuz gecesinin Senegal asıllı tanığı, Türklerin vatanperverliklerini anlattı

Senegalli Abdoulaye Thiagam Collo, 15 Temmuz 2016'da, İstanbul'a geldiği günün akşamında tanıklık ettiği hain darbe teşebbüsüne ilişkin, "Bir tarafta iktidarı devirmek için ateş eden darbeciler, diğer taraftan reisini ve vatanlarını korumak için vücutlarını kalkan yapan vatansever bir millet gördüm." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde tanklar, askeri araçlarla sokakları abluka altına aldığı, havadan ve karadan saldırılarla 251 kişiyi şehit ettiği darbe teşebbüsünün üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yaşananlar hafızalardan silinmiyor. Ertesi gün İngiltere'ye gitmek için 15 Temmuz sabahı İstanbul'a gelen ve akşamında hain darbe girişimine şahitlik eden Senegalli Collo, o gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Senegal'in başkenti Dakar ile İstanbul arasında 2013'ten bu yana ticaret yaptığını belirten Collo, bir giyim ve ayakkabı mağazası olduğunu ve ürünlerinin çoğunu Türkiye'den satın aldığını söyledi.

İstanbul üzerinden Londra'ya bilet aldığı için İstanbul'da bir gece transfer yolcu olarak kaldığını ve otel yerine 4. Levent'teki Senegalli arkadaşlarının evine misafir olmayı tercih ettiğini anlatan Abdoulaye Thiagam Collo, şöyle devam etti:

"Akşam saatleriydi, Senegal'den ablam beni aradı ve Türkiye'de darbe yaşandığını söyledi. Bir taraftan da annemin ağladığını işitiyordum. Onlara 'haberim yok, bakayım sizi geri ararım' deyip telefonu kapattım. Biliyorsunuz bugünkü gelişmiş olanaklar sayesinde her şey medyada çabucak yayılabiliyor. Arkadaşım ile dışarı çıkıp baktığımızda ağlayan insanlar, 'darbe oluyor' diye bağıranlar gördük, şaşırıp kaldım. Çok korkmuştum. Afrikalı arkadaşım 'ilerleyelim' deyince, ben 'hayır, ben yabancı biriyim. İstanbul'u yeterince tanımıyorum, kalalım' dedim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla insanların sokaklara döküldüğünü görünce kendilerinin de dışarı çıktığını vurgulayan Collo, ilk defa bir darbe teşebbüsüne tanıklık ettiğinin altını çizdi.

"VÜCUDUNU KALKAN YAPAN BİR MİLLET GÖRDÜM"

Senegalli Collo, "Bir tarafta iktidarı devirmek için ateş eden darbeciler, diğer taraftan darbeyi engellemek, reisini ve vatanlarını korumak için etten duvar ören ve vücudunu kalkan yapan vatansever bir millet gördüm. Buna ilk defa şahit oldum." şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi alçak uçuş yapan savaş uçakları ve helikopterlerin gürültüsü arasında patlama ve silah seslerinin yankılandığını hatırlatan Collo, bunun karşısında dehşete düştüğünü söyledi. İnsanların yollara oturarak tankların geçişlerini kapattıklarını, kol kola barikatları aştığını ve çıplak elleriyle silahlı darbecileri yakaladıklarını dile getiren Collo, "O günden bu yana Türklere karşı büyük saygı ve muhabbet besliyorum çünkü çok vatanseverler. Türk milleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ülkelerini çok seviyor. Ülkelerini savunan Türk milleti bu yüzden bütün milletler tarafından takdir ediliyor." diye konuştu.

"AFRİKA'DA BİZ DE AYNI TUTUMU SERGİLEYEBİLSEYDİK"

"Afrika'da biz de darbelere karşı aynı tutumu sergileyebilseydik her şey daha farklı olurdu." diyen Collo, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok sevildiğini gördüğünü ifade etti.

Collo, şöyle devam etti:

"Bir millet cumhurbaşkanı için canını ortaya koyuyorsa, demek ki o iyi ve sevilen bir liderdir. Batı medyası her ne kadar bu sevgiyi farklı yansıtsa da Türkiye’ye geldiğimde gerçekleri gördüm. Avrupa’ya ihtiyacı olmayan, hızla gelişen bir ülke ve milleti tarafından kucaklanan bir lider gördüm. Dünyadaki mazlumları savunan, Müslümanların yaşadığı zulmü haykıran ve onlara sahip çıkan bir lider var, o da Erdoğan. Myanmar, Yeni Zelanda ve Suriye'dekiler için yaptıklarına bakın, anlarsınız. Müslümanları savunuyorsan dış güçlere boyun eğmiyorsan, ülkende istedikleri gibi cirit atmalarına izin vermiyorsan tabii ki düşmanların çok olur."

"AKLIM TÜRKİYE’DE KALDI"

Daha önce liderlerini kollamak için canını böylesine ortaya koyan ve bağımsızlıkları için her şeyiyle vuruşan bir millet görmediğinin altını çizen Senegalli Collo, darbe girişiminin ertesi sabahı, Londra’ya 11.00’de olan uçuşuna 15.00’te gittiğini ancak aklının Türkiye’de kaldığını söyledi.

Collo, "Türklerin ticareti bilen bir millet olduğunu önceden biliyordum, vatansever de olduklarını o gün anladım ve bundan çok etkilendim." dedi.

"TÜRK ÜRÜNLERİ ÇOK KALİTELİ"

Türk ürünlerini çok kaliteli bulduğunu da değinen Collo, "Bazen diğer ülkelere gidiyorum fakat Türkiye kadar ideal olanı henüz görmedim. Türkler, her ürünü kalite ve fiyatına göre sana güzelce anlatıyorlar." şeklinde konuştu. İstanbul’da ticaret ile uğraşan çok sayıda Senegallinin yaşadığını dile getiren Collo, Türk devleti ile Senegalliler arasında sıkıntı olmadığını, bu nedenle Türkiye'de birçok Senegalliye oturum verildiğini sözlerine ekledi.

(AA)