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14 Haziran 2019 Cuma 11:54 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 13:02

İçişleri Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup bin 720´si icra edildi. Bu operasyonlarda; Van 6 (ölü), Şırnak 2 (ölü), Mardin 2 (ölü), Bingöl 2 (ölü), Hakkari 2 (sağ) 12´si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi. 

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele iç güvenlik operasyonları kapsamında 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlandığını, bin 720'sinin icra edildiğini, bu operasyonlarda 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup, bin 720'si icra edilmiştir. Bu operasyonlarda Van'da 6, Şırnak'ta 2, Mardin'de 2, Bingöl'de 2, Hakkari'de 2 olmak üzere 12'si ölü toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ettirilmektedir" denildi.

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