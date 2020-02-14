14 Şubat Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim?

Birbirinden iddialı 7 büyük beden yarışmacının yarıştığı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programdaki yarışmacılar 5 gün boyunca konsepte uygun en güzel kıyafeti giymek için çabalıyor. Moda kalıplarını yıkan yarışmada haftanın en yüksek puanını alan kişi altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise elenliyor. Peki, 14 Şubat Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? sorusunun yanıtı haberimizde..

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda'da elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da hafta birincisi henüz belli olmadı. Doya Doya Moda'da birinci olarak altın kolyeyi kazanan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA FORMATI

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.



Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.



“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

DOYA DOYA MODA JÜERİLERİ

Uğurkan Erez

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever