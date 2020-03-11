14 gün kuralı nedir? Corona virüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu? İşte detaylar
14 gün kuralı nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden corona virüs ilk kez Türkiye'de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada vakayı açıkladı ve alınması gereken önlemler arasında yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 gün kuralını açıkladı. Vatandaşlar 14 gün kuralı ile ilgili detayları merakla araştırmaya başladı. İşte merak edilenler..
Corona virüs 14 gün kuralı ile ilgili detaylar yoğun olarak araştırılıyor. 14 gün kuralı nedir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vatandaşımızın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Corona virüse karşı alınanacak önlemler için anahtar kelimenin 14 olduğunu açıklayan Bakan Koca, 14 kuralın açıklandığını ve yurt dışından gelen vatandaşların da 14 gün kuralına uyması gerektiğini açıkladı.
14 GÜN KURALI NEDİR?
Son 14 gün içerisinde Coronavirus olan ülkelerden gelinmesi halinde Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları şu şekilde:
Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkılmaması tavsiye ediliyor.
Evden çıkılacaksa maske takılmalı
Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı
Ziyaretçi kabul etmeyin
Ayrı bir odada kalın
Odanızı sık sık havalandırın
Mümkünse ayrı tuvalet kullanın
Ayrı tabak ve bardak kullanılmalı
Evde de tıbbi maske takılmalı
SAĞLIK BAKANLIĞI 14 GÜN KURALI;