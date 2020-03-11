14 gün kuralı nedir? Corona virüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu? İşte detaylar

Corona virüs 14 gün kuralı ile ilgili detaylar yoğun olarak araştırılıyor. 14 gün kuralı nedir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vatandaşımızın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Corona virüse karşı alınanacak önlemler için anahtar kelimenin 14 olduğunu açıklayan Bakan Koca, 14 kuralın açıklandığını ve yurt dışından gelen vatandaşların da 14 gün kuralına uyması gerektiğini açıkladı.

14 GÜN KURALI NEDİR?

Son 14 gün içerisinde Coronavirus olan ülkelerden gelinmesi halinde Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları şu şekilde:

Ateş ve öksürük yoksa bile 14 gün evden çıkılmaması tavsiye ediliyor.

Evden çıkılacaksa maske takılmalı

Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmamalı

Ziyaretçi kabul etmeyin

Ayrı bir odada kalın

Odanızı sık sık havalandırın

Mümkünse ayrı tuvalet kullanın

Ayrı tabak ve bardak kullanılmalı

Evde de tıbbi maske takılmalı

SAĞLIK BAKANLIĞI 14 GÜN KURALI;

Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız?