Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7443
  • 6,3329
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 13 ilde operasyon! 85 şüpheli hakkında yakalama kararı

13 ilde operasyon! 85 şüpheli hakkında yakalama kararı

13 ilde operasyon! 85 şüpheli hakkında yakalama kararı

İstanbul merkezli 13 ilde, kredi ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle 900’den fazla emekliyi dolandırdıkları belirlenen 85 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin çeşitli nedenlerle bankalardan kredi çekemeyen çok sayıda emekliyi, komisyon karşılığında ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Denizli’de eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

"Örgütlü suç kapsamında tefecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "bankacılık kanuna muhalefet suçlarından" işlem gören şebeke üyelerinin, 900’den fazla emekliyi benzer yöntemle dolandırdığı ve aylık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda zanlının yakalandı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

(AA)


'Bilge adamdan bilge cümleler'
Merve Özbey'in mutlu günü
Balkanların Lady Gaga'sı İstanbul'a yerleşiyor
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! İlk yorum annesinden
David Beckham'dan hayranlarını üzen haber! Git gide eriyor
<p>2017´nin Haziran ayında Beylikdüzü Belediyesi´nin düzenlediği Ramazan etkinliklerine konuşan Tari

İlber Ortaylı´dan Ekrem İmamoğlu´na ´Kanal İstanbul´ Dersi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ünlüler yılbaşında ne kadar ücret alaca? Nerede sahne alacak?

Tam 82 yıl sonra: Remziye Tatlı, ölümsüz karenin hikayesini anlattı