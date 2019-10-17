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  3. 1217 kilometrekare artık 'güvenli bölge'

1217 kilometrekare artık 'güvenli bölge'

1217 kilometrekare artık 'güvenli bölge'

TSK ve Suriye Milli Ordusu birlikleri, terörden temizlenen Tel Abyad’da tuzaklanan patlayıcıları tespit etmek için ilçe merkezinde çalışma yapıyor. Kırsaldaki teröristler de obüslerle vuruluyor.  

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’nda, 8’inci gün geride kalırken dün, Tel Abyad’da meskûn mahal operasyonlarına hız verildi. Yerleşim yerlerinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imhası için güvenlik güçleri titizlikle çalışma yürütüyor. Bölgede çok sayıda tünel ve sığınağın da imha edildiği bildirildi. 

OBÜS ATIŞLARI YAPILDI 

Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlenirken anlık olarak tespiti yapılan teröristlere ait hedefler de sınır birlikleri tarafından yapılan obüs atışları ile anında imha ediliyor. 

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