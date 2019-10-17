1217 kilometrekare artık 'güvenli bölge'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’nda, 8’inci gün geride kalırken dün, Tel Abyad’da meskûn mahal operasyonlarına hız verildi. Yerleşim yerlerinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imhası için güvenlik güçleri titizlikle çalışma yürütüyor. Bölgede çok sayıda tünel ve sığınağın da imha edildiği bildirildi.

OBÜS ATIŞLARI YAPILDI

Resulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ve civar bölgelerde toplam 39 yerleşim merkezi, terör örgütü unsurlarından temizlenirken anlık olarak tespiti yapılan teröristlere ait hedefler de sınır birlikleri tarafından yapılan obüs atışları ile anında imha ediliyor.