12 Eylül'ün 40. yılında Milli İrade Sempozyumu'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan, bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbenin, vesayetin hiçbir oyunun, meşru, milli, masum, onurlu olmadığını vurguladı.

"YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI 12 EYLÜL'ÜN MİRASIDIR"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenecek Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir.

Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir.

Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır.

1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır.

12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk milletinin değerlerine bir proje çerçevesinde soğukkanlılıkla kıymış, vahşete mihmandarlık, vesayete de mimarlık yapmışlardır.

Yunanistan 20 Ekim 1980 senesinde NATO'nun askeri kanadı haline dönmüştür. Yunanistan bugün Doğu Akdeniz'de provokasyonlarına devam ediyorsa bu 12 Eylül'ün mirasıdır.

"TÜRKİYE OLARAK DARBE DÖNEMİNİ KAPATTIK."



TBMM Başkanı Şentop, Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu

"Türkiye, 27 Mayıs 1960’la başlayan millet iradesini yok sayan bir parantezi fiilen 15 Temmuz 2016'da, hukuken 16 Nisan 2017'de kapatmıştır."

Ayrıntılar geliyor...