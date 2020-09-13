'12 Eylül solu ezdi PKK büyüdü'

12 Eylül darbesinin 40. yılında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Darbe haberi, Washington’a ulaştığında birilerinin ‘bizim çocuklar başardı’ demesi 12 Eylül’ün gerisindeki karanlık yüzü ifade ediyor. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi yine “bizim çocuklar başardı” demek için bekliyordu” dedi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

PKK VE FETÖ’YE YOL YAPILDI

“Türkiye’yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır. Askeri rejimin sol grupları sert şekilde tasfiye etmesinin amacının PKK’nın gelişip büyümesindeki engelleri kaldırmak olduğu anlaşılıyor. Yine askeri rejimin bu ülkenin yerli girişimlerini kaybetmenin de FETÖ’nün önünü açmak için olduğunu daha iyi görüyoruz.”

HİÇBİRİ MASUM DEĞİL

“Siyaset mühendislikleri, zorbalıklar, sinsi tuzaklar ve daha nice oyunlar yaşadık. Bedelini demokraside ve ekonomide geri kalmışlık olarak, evlatlarımızın darağacından terör saldırılarında can vermeleri olarak ödediğimiz bu süreci asla unutmayacağız. Her şeyden önce şu gerçeği ülkemizdeki herkesin kabul etmesi gerek; Türkiye’de yapılmış ve teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, vesayetin hiçbir oyunu meşru değildir, milli değildir, masum değildir, onurlu değildir.”

SAKARYA MESAJI



Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı: “Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz, hak ve menfaatlerini her yerde koruyacağını dün olduğu gibi bugün de tüm dünyaya gösterecektir.”



SENİN ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK



Başkan Erdoğan, “Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Türk milletiyle, Türkiye ile uğraşma” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, “İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, ‘Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var’ Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

TÜRK MİLLETİYLE UĞRAŞMA



“İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o şahsımla çok uğraşıyor. Diyor ki, “Türk milleti ile değil ama bizim Erdoğan ile sıkıntımız var.” Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Afrika’nın tarihi adeta Fransa’nın tarihidir. Cezayir’de bir milyon insanı öldüren sizsiniz. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak dedim senin tarih bilgin yok, senin bunları öğrenmen lazım. Biz ise Afrika’da bir insanın burnunu kanatmadık.”

YUNANİSTAN ZODYAKA DOLUŞUP YANLIŞ YAPIYOR



Türkiye’nin kendi oyun planlarını uyguladıkça hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlemeye başladığını belirten Erdoğan, “Yunanistan’ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları? Zodyaklarla dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman komşu komşu diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver. Biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz. Her mücadeleye girebilen bir Türkiye var artık” dedi.



BU PUAN SİSTEMİNİN HİÇBİR KIYMETİ YOK



Başkan Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, “S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı” dedi.



MACRON SENİN SÜREN AZ KALDI



Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı’nda yaptığı konuşmada da Macron’a sert tepki gösterdi: “Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin.”



Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı’nda da önemli açıklamalarda bulundu.

10.5 MİLYON ÜYE: “Bu programı, 100 bin yeni üyemizin tamamıyla İstanbul’un en büyük stadyumlarından birinde yapmayı istiyorduk, ancak salgın şartları sebebiyle sınırlı bir toplantıyla yapmak durumunda kaldık. 11 bin kişinin başvurularını akuyelikistanbul.org sitesi aracılığıyla aldık. Vatandaşlarımız evlerinde ziyaret ederek üye kayıtlarını kesinleştirdik. AK Parti 10.5 milyonu aşkın üyesiyle dünyanın sayılı siyasi hareketlerinden biridir. 83 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız. Bu partiyi kuran da 18 yıl boyunca iktidarda tutan da milletimizin bizatihi kendisidir. Önce millet, önce memleket diyen herkese elimizi uzatmak durumundayız.”

EMPERYALİZMLE MÜCADELE: “Türkiye olarak aynı anda birçok cephede mücadele veriyoruz. Sadece sınırlarımız içerisinde değil, Irak’tan Suriye’ye, Akdeniz’den Ege’ye kadar emperyalizmin farklı yüzleriyle muhatap oluyoruz. Bir asır önce işgalcilere alkış tutanlar olduğu gibi bugün de farklı kisveler altında mandacılığı savunanlar var. Bir asır önce olduğu gibi bunların karşısında ise istikbali ve istiklali için gerekiyorsa kanının son damlasına kadar hazır bir millet var. Gezi Olayları ile fitili ateşlenen, 17-25 Aralık’la devam eden, 15 Temmuz’la ayyuka çıkan saldırıların yegane hedefi, 100 yıl önce yarım kalmış hesabı görmektir.”

MACRON’A CEVAP: “Problemimiz Türk milletiyle değil, problemimiz Erdoğan’la, diyor. Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin.”

TARİHİMİZİN EN KRİTİK DÖNEMİ



“Türkiye hedeflerine yaklaşıyorsa işimizi doğru yapıyoruz demektir” diyen Erdoğan şöyle devam etti: *Ülke ve dünya düşmanlarının hedefindeysek doğru yöndeyiz demektir. Mazlumların umudu olmayı sürdürüyorsak hakkaniyete uygun çalışıyoruz demektir. Doğru adımlar atarsak ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacaktır. Tarihimizin en kritik döneminde sizlere, bu kadroya çok önemli görevler düşüyor.”

