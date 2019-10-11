11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları, sözleri.. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü..

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları, sözleri bugünü sosyal medyada kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. 11 Ekim Günü Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlandı. Bu önemli günde kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amaçlanıyor. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor..

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun”

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız!

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Bir kız cocugu egitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun

Düşlerinden vurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki , Masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Allah bizlere Vatanını Milletini Seven Ahlaklı çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin.Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor,önemsiyoruz

Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor, şiddet ve istismar beraberinde geliyor Hayallerine koşan, okuyan, “kız çocuğusun” diye kısıtlanmayan, zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim..

Bana Dünyayı kucakla deseler, Ben gider kızıma sarılırım.. Dünya kız çocukları günü kutlu olsun