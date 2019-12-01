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  3. 10.2 milyar dolarlık ihracat seferberliği

10.2 milyar dolarlık ihracat seferberliği

10.2 milyar dolarlık ihracat seferberliği

İsmail Demir, savunmada ihracatın artırılması için ‘seferberlik’ içinde hareket edileceğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma ürünlerinin belirli alanlarda dünyada en iyiler arasında yer alması için sektörün ‘seferberlik’ içinde hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

PERFORMANSLA TANITIM

Demir, ‘Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihracatı artırma çabalarında en büyük potansiyel taşıyan alanın savunma ve havacılık olduğunu söyledi. Yılın 10 ayında en fazla ihracat yapılan savunma ve havacılık ürün grubunun uçak ve helikopterler aksam ve parçaları olduğu bilgisini veren Demir, “Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayiindeki 2023 ihracat hedefi 10.2 milyar dolar. Savunma sanayii ürünlerini alanda gösterdikleri performansla diğer ülkelere çok rahat tanıtabiliyoruz” diye konuştu.


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