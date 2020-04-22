100. yılında 23 Nisan Marşı: 23 Nisan 100. Yıl Marşı sözleri haberimizde
100. yılında 23 Nisan Marşı yoğun ilgi görüyor. 23 Nisan 100. Yıl Marşı sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın yüzüncü yıl dönümüne özel hazırlanan marşı çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte söyleyecek. İşte 23 Nisan 100. Yıl Marşı sözleri...
23 Nisan 100. Yıl Marşı sözleri, milyonlarca çocuk tarafından araştırılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında korodaki çocukların marşı seslendirmek için dahi evlerinden çıkmadıklarını, kayıtları evlerinde alarak gönderdiklerini anlatan Bakan Selçuk, "Onlar nasıl evlerinde seslendirdiyse marşı dinleyen çocuklarımız da evlerinde seslendirecekler. 23 Nisan'da hep birlikte 'Yüzyıllar yaşa 23 Nisan' diyeceğiz. Sözleriyle, bestesiyle, sesleriyle, çekimleriyle, görüntüleriyle, kurgusuyla gönüllü olarak yanımızda olan tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk 23 Nisan'a özel 100. Yıl Marşı klibini sosyal medya hesabından paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, marşı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından da duyurdu. Selçuk, "23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. yıl marşını söylemek için hazır mızınız?" diyerek marşı paylaştı.
23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ
"Gözlerimde ışık gibi
Bağımsızlık hediyesi
Uyandırır bir bayrama
Bu dünyada bir tek bizi
Gurur bizim, inanç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan
Kanatlanan kuşlar gibi
Sonsuz mavi gökler gibi
Selam gönder tüm dünyaya
Dalgalanan bayrağım gibi
Gurur bizim, sevinç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan"