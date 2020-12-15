100 milyon liralık araç çaldılar: Yediemin çetesine baskın

İstanbul'da, Yediemin otoparkından 47 aracı çalıp tırlarla Bursa Orhangazi’de bir otoparka götürdüğü ileri sürülen Yediemin sorumlusu ve araç satın alan 5 kişi gözaltına alındı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Pendik'te bulunan polis ekipleri tarafından bağlanarak Yediemin Otoparkına çekilen onlarca aracın çalındığı ortaya çıktı. İddiaya göre hırsızlar, önce otoparkın kamera sistemini söktü ardından araçları getirdikleri tırlara yükleyerek kayıplara karıştı. Artan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İncelenen görüntülerde tırların plakaları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 tır şoförünü gözaltına aldı. Şoförler araçların çalıntı olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren, İstanbul Asayiş Şube polisleri araçların getirildiği Bursa Yıldırım'daki otoparkın sahibini gözaltına aldı.

Polis ekipleri araçları Yedieminden alıp yükleyerek hurda Bursa'ya götürüp parçalara ayıran 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin yaklaşık değeri 100 milyon lirayı bulan 47 aracı tırlara yükleyip parçalamak üzere Bursa'ya götürdükleri belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı baskınlarda çok sayıda parçalanmış araç ele geçirildi.